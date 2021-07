(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove in ribasso il titoloche cede il 5,66%abbia annunciatodel terzo trimestre superiori alle aspettative del mercato e migliorato la guidance. A pesare sulle azioni contribuisce la revisione al ribasso sulle somministrazioni di vaccini anti Covid-19 per il 2021 a 28 milioni di dosi contro 26-34 milioni di dosi della precedente indicazione. La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all’andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare ...

Advertising

DividendProfit : Walgreens Boots Alliance in calo nonostante risultati e outlook - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Walgreens Boots Alliance: positivi i risultati del terzo trimestre - DividendProfit : Walgreens Boots Alliance, risultati terzo trimestre battono attese. Alzata guidance -

Ultime Notizie dalla rete : Walgreens Boots

Mark Up

Si muove in ribasso il titoloAlliance che cede il 5,66% nonostante abbia annunciato risultati del terzo trimestre superiori alle aspettative del mercato e migliorato la guidance . A pesare sulle azioni ...Le più forti vendite, invece, si manifestano suAlliance , che prosegue le contrattazioni a - 7,34%. In apnea Honeywell International , che arretra del 7,13%. Al top tra i colossi ...(Teleborsa) – Si muove in ribasso il titolo Walgreens Boots Alliance che cede il 5,66% nonostante abbia annunciato risultati del terzo trimestre superiori alle aspettative del mercato e ...(Reuters) - L' S&P 500 ha aperto il secondo semestre toccando un nuovo massimo storico, incoraggiato dai dati che hanno mostrato un numero di richieste di sussidi di disoccupazione inferiore alle atte ...