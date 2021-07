Variante Delta minaccia la Campania, si diffonde tra i giovani: contagiati 5 bambini (Di giovedì 1 luglio 2021) La Variante Delta del Coronavirus corre tra i giovanissimi in Campania. In provincia di Napoli sono ben cinque i minori contagiati: due bambini, una di 11 anni e un’altra di 5 di Torre del Greco; un bambino di 3 anni, uno di 8 e un altro di 11 di Pozzuoli. A darne notizia è Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel Coronavirus corre tra issimi in. In provincia di Napoli sono ben cinque i minori: due, una di 11 anni e un’altra di 5 di Torre del Greco; un bambino di 3 anni, uno di 8 e un altro di 11 di Pozzuoli. A darne notizia è Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - seceda24 : RT @intuslegens: Leggo il giornale di oggi: «Contagiosissima la #VarianteDelta. Tra le sue insidie, la più subdola è che dà solo raffreddor… - LetiziaMoratti : A giugno la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10%, una percentuale cresciuta negli ultimi giorni d… -