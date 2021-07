Uomini e Donne, ex tronista indagato per ricettazione mafiosa (Di giovedì 1 luglio 2021) Uno degli ex tronisti di Uomini e Donne è indagato per ricettazione mafiosa: i dettagli della vicenda Il logo del programma condotto da Maria De Filippi (via social)Fulmine a ciel sereno per Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne. L’uomo infatti è iscritto nel registro degli indagati, in un’operazione che coinvolge anche la ‘ndrangheta. Il tutto è da collegarsi a quanto sta avvenendo in Piemonte, nel corso di un’indagine chiamata Carminius. Leggi anche-> Isola dei Famosi 2022, scelto il nuovo inviato: nome folle Volto noto ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021) Uno degli ex tronisti diper: i dettagli della vicenda Il logo del programma condotto da Maria De Filippi (via social)Fulmine a ciel sereno per Daniele Interrante, exdi. L’uomo infatti è iscritto nel registro degli indagati, in un’operazione che coinvolge anche la ‘ndrangheta. Il tutto è da collegarsi a quanto sta avvenendo in Piemonte, nel corso di un’indagine chiamata Carminius. Leggi anche-> Isola dei Famosi 2022, scelto il nuovo inviato: nome folle Volto noto ...

Advertising

rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - SeaWatchItaly : Ancora morti che potevano essere evitate a poche miglia dalle coste europee Mentre le navi che potrebbero salvare… - raulricozzi : Alle donne ed agli uomini bielorussi - 4rsenioLupin : #TemptationIsland è più finto di uomini e donne. Andate li vi sp***** tutto poi fate pace, oppure tutti sti problem… -