Ucraina-Inghilterra, paura per la "variante Delta": annullata la vendita dei biglietti per i tifosi inglesi (Di giovedì 1 luglio 2021) Ucraina-Inghilterra, prevista allo Stadio Olimpico di Roma e valida per i quarti di finale di Euro 2020, si disputerà senza la presenza dei tifosi inglesi (residenti nel Regno Unito). In giornata è arrivata la decisione ufficiale maturata dalla UEFA in sinergia con il dipartimento della Pubblica Sicurezza. Essa ha sancito l'immediato blocco della vendita dei tagliandi che avrebbero consentito ai tifosi d'Oltremanica di assistere al match della propria nazionale in programma nella capitale. La decisione è stata presa al fine di prevenire qualsiasi rischio di contagio dalla ...

