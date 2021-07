Traffico Roma del 01-07-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione massima attenzione sulla diramazioneSud a dove per un incidente si viaggia in coda Giada lo svincolo della Grande Raccordo Anulare fino a Monte Porzio Catone verso laNapoli code per curiosi anche in direzione opposta sulla circolazione sostenuta e rallentata tra l’ostiense la diramazioneSud lungo la carreggiata esterna mentre in internaconcentrato tra la Cassia bis e la Prenestina prudenza sul tratto cittadino della A24 in particolare verso il centro a causa della chiusura dello svincolo di allacciamento con alla ...