TikTok rimuove oltre 7 mln di account di utenti sotto 13 anni

ha comunicato di aver rimosso oltre 7 milioni di account di utenti sospettati di avere meno di 13 anni . Negli Usa, ad esempio, esiste un App dedicata a chi ha meno di 13 anni:for Younger Users . Nei primi tre mesi del 2021ha reso nota la cancellazione di oltre 7 milioni di account sospetti . Gli account incriminati probabilmente appartenevano ad utenti con ...Nel suo primo rapporto sugli utenti 'underage',ha spiegato di aver usato vari metodi, incluso un team di moderazione della sicurezza, che monitora gli account di coloro che si sospetta non ...TikTok ha rimosso nei primi tre mesi del 2021 oltre sette milioni di account di utenti sospettati di aver meno di 13 anni: lo ha reso noto la popolare app ...Cento anni per il partito comunista cinese, buona parte del mondo si chiede dove arriverà l'ascesa della Cina. Ma sui giornali internazionali oggi tre altri temi in evidenza: come cambia la lotta al C ...