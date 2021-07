The Sandman: primo sguardo a Tom Sturridge nei panni di Sogno (VIDEO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Una brave clip del dietro le quinte della lavorazione di The Sandman offre un primo sguardo a Tom Sturridge nei panni di Morpheus, alias Sogno. Prosegue la lavorazione di The Sandman, atteso adattamento del fumetto di Neil Gaiman prodotto da Netflix. In un breve VIDEO diffuso via social intravediamo per la prima volta il look del protagonista Tom Sturridge nel panni di Sogno. Pur non avendo assunto l'esatto look della versione dei fumetti, Tom Sturridge appare pallido, coi capelli scuri, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Una brave clip del dietro le quinte della lavorazione di Theoffre una Tomneidi Morpheus, alias. Prosegue la lavorazione di The, atteso adattamento del fumetto di Neil Gaiman prodotto da Netflix. In un brevediffuso via social intravediamo per la prima volta il look del protagonista Tomneldi. Pur non avendo assunto l'esatto look della versione dei fumetti, Tomappare pallido, coi capelli scuri, ...

