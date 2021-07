Temptation Island, Guendalina Tavassi 'smaschera' Tommaso: 'Ecco la verità su di lui...' (Di giovedì 1 luglio 2021) Guendalina Tavassi 'smaschera' Tommaso: ' Ecco la verità su di lui... '. Ieri sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Filippo Bisciglia ha presentato le ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021): 'lasu di lui... '. Ieri sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Filippo Bisciglia ha presentato le ...

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio vincente per #TemptationIsland leader della serata:3.194.000 spettatori e il 21% di share (25.2% share comm… - stefxspencer : livello di maturità: ho skippato la parte di temptation island dove c'era another love - anemicabionda : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - Giada96545290 : RT @trashbiccis: Temptation Island è: - 50% corna - 50% colonne sonore #TemptationIsland - yellwsnow : sto recuperando la puntata di temptation island beh che dire -