Sancho al Manchester United | altro che crisi | pagata una mega cifra

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ufficiale Jadonpassa aldal Borussia Dortmund. Il giocatore è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il club inglese. Ecco il comunicato diramato dal club tedesco: “Il giocatore Jadonsi sta per trasferire dal Borussia Dortmund alFootball Club. Entrambi i club e il calciatore hanno raggiunto oggi un accordo. Se il trasferimento sarà realizzato, ilpagherà al BVB 85 milioni di euro come parte fissa. L’elaborazione formale del trasferimento è inoltre subordinata al completamento con ...

geglobo : Manchester United acerta com Borussia Dortmund e deve anunciar Jadon Sancho, diz TV - DiMarzio : #Calciomercato | Quasi fatta per #Sancho al #ManchesterUnited: lo annuncia il CEO del Borussia Dortmund - Eurosport_IT : Ora è ufficiale, colpaccio del Manchester United ?????? #Calciomercato | #Sancho - Cucciolina96251 : RT @periodicodaily: Jadon Sancho è un nuovo calciatore del Manchester United #JasonSancho #ManchesterUnited #calciomercato - MilanLiveIT : #Milan, Sancho allo #United può liberare un altro obiettivo ?? #MercatoMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Sancho Manchester

... il passaggio ormai ufficiale alUnited, per una cifra vicina agli 85 milioni di euro. Si tratta di un trasferimento del tutto meritato, anche per un prezzo così elevato:ha ...I gialloneri salutano Jadon, diventato da poche ore ufficialmente un calciatore delUnited , e accolgono Marco Rose . L'ex tecnico del Borussia Monchengladbach avrà il compito di ...Attualmente svincolato, il trequartista spagnolo classe '88 rappresenta un'occasione più che invitante per i rossoneri.Ufficiale: Jadon Sancho al Manchester United il giocatore è stato pagato 85 milioni di euro e prelevato dal Borussia Dortmund.