(Di giovedì 1 luglio 2021) Arriva l’estate e partono ledi. Anche quest’anno, a partire da luglio, saranno garantite corse quotidiane il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi anche: Sicilia, piccoli Comuni con l’acqua alla gola Nuova legge elettorale in Sicilia, per Franco Battiato "può andare bene" Metropolitana di Catania, attesa per finanziamento da oltre 400 milioni

Advertising

ilmattinodisici : Sais Trasporti, linee estive da Caltanissetta per Cefalù e Agrigento - PalermoToday : Sais Trasporti lancia le linee estive, c'è il collegamento tra la provincia nissena e Cefalù - blogsicilia : #notizie #sicilia Via alle linee estive di Sais Trasporti, a Cefalù e Agrigento da Caltanissetta -… - ag_notizie : Sais lancia le linee estive, collegamenti con la provincia di Caltanissetta e con Cefalù - madonielive : SAIS Trasporti lancia le linee estive, collegano Caltanissetta e provincia con Cefalù -

Ultime Notizie dalla rete : Sais Trasporti

PalermoToday

Arriva l'estate e partono le linee estive di. Anche quest'anno, a partire da luglio, saranno garantite corse quotidiane per collegare la provincia Nissena con le località balneari di Cefalù e Agrigento San Leone . Oltre il ...Arriva l'estate e partono le linee estive di. Anche quest'anno, a partire da luglio, saranno garantite corse quotidiane per collegare la provincia Nissena con le località balneari di Cefalù e Agrigento San Leone . Oltre il ...Anche quest’anno, a partire da luglio, Sais Trasporti collega con corse quotidiane la provincia Niss ...L’ingegnere Raffaele Celia, 50 anni, sposato, due figli, prende il posto dell’ingegnere Valerio Mele, che ha guidato la struttura siciliana per oltre quattro anni. L'articolo Anas, nuovo direttore in ...