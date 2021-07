Advertising

Glongari : Nelle prossime ore previsto un viaggio a Milano del ds della #Roma Tiago Pinto. All’ordine del giorno il tentativo… - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - Ftbnews24 : ?????? #Roma, obiettivo Kalajdzic dello Stoccarda: la strategia di Tiago Pinto #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #SerieA… - sportli26181512 : #Roma, Tiago Pinto a Milano per chiudere 4 colpi tra acquisti e cessioni: Il general manager vuole stringere i temp… - shntnsthe : RT @Glongari: Nelle prossime ore previsto un viaggio a Milano del ds della #Roma Tiago Pinto. All’ordine del giorno il tentativo di acceler… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

Pinto stringe i tempi e vuole chiudere quattro colpi entro l'inizio della prossima settimana. Il general managerè volato nuovamente a Milano, prima di tutto per chiudere per Xhaka : l'...Ma per farlo diventare un affare soprattutto per lamanca ancora un dettaglio. Il portiere ... CosìPinto sta lavorando a far diventare il diritto in obbligo dopo un tot di presenze di Lopez ...Il general manager vuole stringere i tempi per gli arrivi di due elementi da consegnare la prossima settimana a Mourinho ...Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma nel corso dell'estate: Mourinho e Tiago Pinto avrebbero individuato nell'esperto goleador del Manchester United l'erede del bosniaco.