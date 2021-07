Recuperati in meno di un’ora 2 personal computer dai carabinieri. Refurtiva restituita al legittimo proprietario. (Di giovedì 1 luglio 2021) Si è concluso con un lieto fine il brutto episodio che ha visto come protagonista involontaria una famiglia del luogo. Ignoti malfattori, approfittando di una finestra lasciata aperta dagli abitanti di un appartamento sito a piano terra, nel centro della cittadina modugnese, si sono furtivamente introdotti in un’abitazione, nonostante la presenza in casa dei proprietari, e hanno asportato due pc, il cui valore complessivo supera i 2000 euro. Ad accorgersi dei rumori è stata la più piccola della famiglia. La giovane ha dato l’allarme ma i malviventi sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce. I proprietari, a quel punto, hanno subito allertato il 112. Sul luogo è ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 1 luglio 2021) Si è concluso con un lieto fine il brutto episodio che ha visto come protagonista involontaria una famiglia del luogo. Ignoti malfattori, approfittando di una finestra lasciata aperta dagli abitanti di un appartamento sito a piano terra, nel centro della cittadina modugnese, si sono furtivamente introdotti in un’abitazione, nonostante la presenza in casa dei proprietari, e hanno asportato due pc, il cui valore complessivo supera i 2000 euro. Ad accorgersi dei rumori è stata la più piccola della famiglia. La giovane ha dato l’allarme ma i malviventi sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce. I proprietari, a quel punto, hanno subito allertato il 112. Sul luogo è ...

