Piersilvio Berlusconi: Mi dispiace per Alessia Marcuzzi, ma la ragione è stata economica (Di giovedì 1 luglio 2021) Piersilvio Berlusconi ha presentato i nuovi palinsesti Mediaset Questa mattina Piersilvio Berlusconi ha presentato, via Zoom, a un ristretto numero di giornalisti le novità dei palinsesti dell'autunno 2021. Partiamo però dalla notizia del giorno, ovvero dal doloroso addio di Alessia Marcuzzi: «Nutro un affetto profondo e sincero per Alessia, da sempre uno dei volti di punta della nostra azienda. Ha voluto lasciare lei Cologno Monzese, dicendo che deve capire chi è. Spero lo faccia presto e che torni da noi, magari per l'inverno – ha detto il numero uno del Biscione -.

