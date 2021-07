Napoli, l’open day per le seconde dosi continua: date e come prenotarsi (Di giovedì 1 luglio 2021) Napoli, l’open day per le seconde dosi del vaccino Pfizer ha esaurito tutti i posti disponibili: aggiunte due date ulteriori. come prenotarsi. Vaccino Pfizer (Getty Images)L’ASL Napoli 1 Centro ha comunicato nuove date per ricevere il richiamo del vaccino Pfizer contro il Covid. L’iniziativa è partita ieri con un primo annuncio, che ha fatto sì che questa mattina – all’aprirsi delle prenotazioni – i posti disponibili siano terminati in appena due ore. Visto il grande successo di adesioni, sono già state programmate altre due giornate per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021)day per ledel vaccino Pfizer ha esaurito tutti i posti disponibili: aggiunte dueulteriori.. Vaccino Pfizer (Getty Images)L’ASL1 Centro ha comunicato nuoveper ricevere il richiamo del vaccino Pfizer contro il Covid. L’iniziativa è partita ieri con un primo annuncio, che ha fatto sì che questa mattina – all’aprirsi delle prenotazioni – i posti disponibili siano terminati in appena due ore. Visto il grande successo di adesioni, sono già state programmate altre due giornate per ...

