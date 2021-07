L’inventore del web ha venduto il suo codice sorgente come Nft per 5,4 milioni di dollari (Di giovedì 1 luglio 2021) L’anonimo acquirente di Tim Berners-Lee ha ottenuto un certificato di proprietà per quattro oggetti digitali e un totale di 10mila righe di codice Foto: una piccola parte del codice sorgente del World Wide Wieb, via Sotheby’sIl dna del web vale 5,4 milioni di dollari: tanto è stato valutato il codice sorgente del primo internet, venduto all’asta da Sotheby’s. Il fondatore del moderno internet Tim Berners-Lee aveva messo in vendita nelle scorse settima, tramite la famosa casa d’aste londinese, un Nft (token non fungibile) del codice ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) L’anonimo acquirente di Tim Berners-Lee ha ottenuto un certificato di proprietà per quattro oggetti digitali e un totale di 10mila righe diFoto: una piccola parte deldel World Wide Wieb, via Sotheby’sIl dna del web vale 5,4di: tanto è stato valutato ildel primo internet,all’asta da Sotheby’s. Il fondatore del moderno internet Tim Berners-Lee aveva messo in vendita nelle scorse settima, tramite la famosa casa d’aste londinese, un Nft (token non fungibile) del...

Advertising

repubblica : Suicida in carcere McAfee, l'inventore del software antivirus - Asgard_Hydra : L'inventore del web ha venduto il suo codice sorgente come Nft per 5,4 milioni di dollari - Wired - goldenjoe75 : L'inventore del web ha venduto il suo codice sorgente come Nft per 5,4 milioni di dollari - ReErthu : Chicca e pensa che ce n'è ancora un altro di passaggio perché mo che avete perso la verginità anale arriva Gesù che… - MRC_uscITA : Hanno fatto fuori l'inventore del test PCR qualche mese prima del rilascio del virus perché diceva candidamente che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inventore del L inventore del web ha venduto il suo codice sorgente come Nft per 5,4 milioni di dollari Wired.it