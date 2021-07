L’Inter stringe sullo sponsor: sarà società tecnologica USA (Di giovedì 1 luglio 2021) Con l’addio ufficiale di Pirelli, L’Inter è pronta ad accogliere un nuovo sponsor sulle proprie divise. Ancora non si sa il nome, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di un’azienda americana impegnata nel settore della tecnologia. Per l’annuncio bisognerà aspettare ancora. L’8 luglio una parte della rosa si riunirà ad Appiano Gentile L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) Con l’addio ufficiale di Pirelli,è pronta ad accogliere un nuovosulle proprie divise. Ancora non si sa il nome, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di un’azienda americana impegnata nel settore della tecnologia. Per l’annuncio bisognerà aspettare ancora. L’8 luglio una parte della rosa si riunirà ad Appiano Gentile L'articolo

