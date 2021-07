(Di giovedì 1 luglio 2021) Per lui l'è 'unbelievable'. 'Incredibile'. Più del suo: 'Gli azzurri sono una macchina da guerra'. Parola di Vital Borkelmans,disulla panchina dei Diavoli per 4 anni (2012 ...

Advertising

sportli26181512 : L’ex vice di Wilmots: “Italia favorita. Col Belgio andrà ai supplementari e poi...”: L’ex vice di Wilmots: “Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : vice Wilmots

La Gazzetta dello Sport

Per lui l'Italia è 'unbelievable'. 'Incredibile'. Più del suo Belgio: 'Gli azzurri sono una macchina da guerra'. Parola di Vital Borkelmans,disulla panchina dei Diavoli per 4 anni (2012 - 2016), c.t. della Giordania dal 2018 al 2021. Ha visto nascere la golden generation belga e oggi la racconta. 'Da Lukaku a Mertens, tutti ...Per lui l'Italia è 'unbelievable'. 'Incredibile'. Più del suo Belgio: 'Gli azzurri sono una macchina da guerra'. Parola di Vital Borkelmans,disulla panchina dei Diavoli per 4 anni (2012 - 2016), c.t. della Giordania dal 2018 al 2021. Ha visto nascere la golden generation belga e oggi la racconta. 'Da Lukaku a Mertens, tutti ...