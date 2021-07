Le serie da guardare a luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Per il momento le serie non vanno in vacanza. Anzi, luglio è un mese caldissimo: le uscite sono davvero tante. In primis, tornano con nuove stagioni alcune delle produzioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico negli scorsi mesi: Ted Lasso, Atypical, Sky Rojo ed El Cid, ma anche In Treatment, ovvero cult Hbo in una versione completamente rinnovata. Tra le novità assolute, soprattutto su Sky che inaugura nuovi canali e nuovi titoli: L’assistente di volo – The Flight Attendant, Temple, I luminari e I Hate Suzie. Le altre new entry? Monsters & Co., Turner e il Casinaro, Schmigadoon! e A Teacher. Sul fronte italiano, c’è l¢ultimo progetto dei The ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) Per il momento lenon vanno in vacanza. Anzi,è un mese caldissimo: le uscite sono davvero tante. In primis, tornano con nuove stagioni alcune delle produzioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico negli scorsi mesi: Ted Lasso, Atypical, Sky Rojo ed El Cid, ma anche In Treatment, ovvero cult Hbo in una versione completamente rinnovata. Tra le novità assolute, soprattutto su Sky che inaugura nuovi canali e nuovi titoli: L’assistente di volo – The Flight Attendant, Temple, I luminari e I Hate Suzie. Le altre new entry? Monsters & Co., Turner e il Casinaro, Schmigadoon! e A Teacher. Sul fronte italiano, c’è l¢ultimo progetto dei The ...

