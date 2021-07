La Trump Organization è formalmente accusata di frode fiscale (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Alex Wong/Getty Images)La Trump Organization, la società finanziaria di Donald Trump, e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali. I procuratori di New York annunceranno oggi, primo luglio, il primo atto d’accusa ufficiale contro l’organizzazione dell’ex presidente statunitense, dopo circa 3 anni dall’inizio delle indagini. La Trump Organization è l’entità commerciale attraverso la quale l’imprenditore newyorkese gestisce i suoi affari, compresi i suoi investimenti nell’edilizia, nell’intrattenimento, nei servizi finanziari, nei media e nel marketing. ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Alex Wong/Getty Images)La, la società finanziaria di Donald, e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali. I procuratori di New York annunceranno oggi, primo luglio, il primo atto d’accusa ufficiale contro l’organizzazione dell’ex presidente statunitense, dopo circa 3 anni dall’inizio delle indagini. Laè l’entità commerciale attraverso la quale l’imprenditore newyorkese gestisce i suoi affari, compresi i suoi investimenti nell’edilizia, nell’intrattenimento, nei servizi finanziari, nei media e nel marketing. ...

