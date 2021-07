La Serie A: «Per far partire campionato serve incontro con Draghi» (Di giovedì 1 luglio 2021) “Le Società di Serie A, riunitesi oggi in Assemblea, lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l’assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive”. Lo spiega la Lega Serie A in una nota. “Per far partire il prossimo campionato, e non disattendere il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) “Le Società diA, riunitesi oggi in Assemblea, lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l’assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive”. Lo spiega la LegaA in una nota. “Per faril prossimo, e non disattendere il L'articolo

Advertising

ZZiliani : PRO MEMORIA Cara @FIGC, caro #Gravina, sono le 19:30 e stanno scadendo i termini per l'iscrizione alla Serie A. La… - marcoconterio : ?????? L'#OM con Longoria a Milano prepara lo shopping in Serie A - Chiusura vicina con la #Roma per Pau Lopez - Cer… - Roma : ? L’Italia riparte, Roma ti aspetta: nuovo francobollo dedicato alla Capitale. Questa mattina la presentazione dell… - seleniomax : @jerry_galdieri Speriamo Così torniamo tra la C e la B e io mi risparmio i soldi della tv via satellite Ma non pe… - FraLauricella : @FBiasin #ceferin e #johnson per la serie lui è peggio di me. -