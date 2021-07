Italia in ginocchio, Malagò: «Non l’abbiamo gestita bene» (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato della questione sull’inginocchiamento da parte dell’Italia Giovanni Malagò, presidente del CONI, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della questione relativa all’inginocchiamento per la campagna Black Lives Matter da parte dell’Italia. «Era meglio avere la nostra linea, senza accontentare questo e quello. Non l’abbiamo gestita benissimo. Sapete qual è il vero rischio sulla variante Delta? Che i tifosi da fuori non potranno andare a Londra e che l’Inghilterra se vince il quarto avrà un vantaggio ambientale non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente del CONI Giovanniha parlato della questione sull’inginocchiamento da parte dell’Giovanni, presidente del CONI, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della questione relativa all’inginocchiamento per la campagna Black Lives Matter da parte dell’. «Era meglio avere la nostra linea, senza accontentare questo e quello. Nonbenissimo. Sapete qual è il vero rischio sulla variante Delta? Che i tifosi da fuori non potranno andare a Londra e che l’Inghilterra se vince il quarto avrà un vantaggio ambientale non ...

Advertising

NicolaPorro : Alla polemica sull'inginocchiamento, l'Italia mette una toppa peggiore del buco. Ecco perché ?? @GcristianoD - Open_gol : La nazionale italiana resta divisa e trova una soluzione di compromesso: in ginocchio solo se lo faranno gli avvers… - laziopress : Il Messaggero | Malagò: “Che bella la Nazionale di Mancini. Italia in ginocchio? Non l’abbiamo gestita benissimo”… - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Malagò: “Che bella la Nazionale di Mancini. Italia in ginocchio? Non l’abbiamo gestita benissimo”… - ButtiGrazia : @POPOLOdiTWlTTER Mai guarderò l'Italia in ginocchio. #iocambiocanale -