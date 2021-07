Harry e William insieme per la statua in onore di Lady D (Di giovedì 1 luglio 2021) Per l’occasione Harry è volato in Inghilterra Harry e William insieme, come avrebbe voluto mamma Diana Spencer. La cosa non è casuale ma ricorre per l’anniversario dei suoi 60 anni. Oggi, uno luglio, la “Principessa del Popolo” avrebbe infatti spento 60 candeline se la sua vita non fosse stata stroncata dal terribile incidente del 31 luglio 1997. Per l’occasione, Harry ha lasciato Los Angeles e Meghan per tornare a Londra dove è stata inaugurata nei giardini di Kensington la statua in onore della mamma. “Oggi – è apparso sulla pagina della Royal Family – nel ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Per l’occasioneè volato in Inghilterra, come avrebbe voluto mamma Diana Spencer. La cosa non è casuale ma ricorre per l’anniversario dei suoi 60 anni. Oggi, uno luglio, la “Principessa del Popolo” avrebbe infatti spento 60 candeline se la sua vita non fosse stata stroncata dal terribile incidente del 31 luglio 1997. Per l’occasione,ha lasciato Los Angeles e Meghan per tornare a Londra dove è stata inaugurata nei giardini di Kensington laindella mamma. “Oggi – è apparso sulla pagina della Royal Family – nel ...

