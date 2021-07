Green Pass europeo | in vigore da oggi 1° luglio Come funziona

(Di giovedì 1 luglio 2021), giovedì 12021, entra ufficialmente inil, il documento largamente dibattuto che permetterà ai cittadini d’Europa di viaggiare tra i Paesi del Vecchio Continente. Tra le varie novità, Bruxelles raccomanda agli stati membri l’utilizzo delnon solo per il turismo, ma anche per garantire in sicurezza l’ingresso a concerti, festival, teatri e ristoranti., possibile validità solo dopo 2 dosi con la variante Delta Dopo l’approvazione da parte del Parlamento ...

A soli tre mesi e mezzo dal primo coraggioso ma dibattuto annuncio di Bruxelles, è tutto pronto per l'esordio delCovid, il lasciapassare pensato per ridare agli europei la libertà di ...Ileuropeo entra ufficialmente in vigore da oggi, primo luglio, a soli tre mesi e mezzo dal primo annuncio di Bruxelles. Il documento, disponibile in formato cartaceo o digitale, consente ai ...La Commissione europea raccomanda agli Stati di usare il certificato digitale anche per l'accesso a concerti e ristoranti ...state 2021: dal Green Pass ai tamponi, cosa sapere per viaggiare in Italia e all'estero. Dal 1 luglio il Green Pass europeo entra finalmente in vigore e viaggiare nell’Unione Europea e nell’area Schen ...