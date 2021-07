Francesco Totti mai visto così, va su tutte le furie con Ilary Blasi e le dice: «Ti meno!» (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesco Totti e Ilary Blasi sono una splendida coppia che ha creato una, altrettanto splendida, famiglia con tre figli al seguito. Li si vede spesso tutti e cinque insieme o in giro per il mondo quando era possibile, prima della pandemia o anche semplicemente a Ostia al mare, sempre nello stesso lido da vent’anni. Qualche volta, però, i due piccioncini si sono anche concessi qualche piccola vacanza loro due soli così come Ilary Blasi, qualche viaggetto in compagnia delle amiche senza la famiglia che è restata a casa ad aspettarla. Ilary e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021)sono una splendida coppia che ha creato una, altrettanto splendida, famiglia con tre figli al seguito. Li si vede spesso tutti e cinque insieme o in giro per il mondo quando era possibile, prima della pandemia o anche semplicemente a Ostia al mare, sempre nello stesso lido da vent’anni. Qualche volta, però, i due piccioncini si sono anche concessi qualche piccola vacanza loro due solicome, qualche viaggetto in compagnia delle amiche senza la famiglia che è restata a casa ad aspettarla.e ...

Advertising

UEFAcom_it : Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO |… - CB_Ignoranza : 'Mo je faccio er cucchiaio'. Ma cosa puoi avere in testa per calciare così dagli undici metri durante una semifina… - DiMarzio : #Roma, le parole di Francesco #Totti - zazoomblog : Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza a Mosca i fan: “Attenti è pericoloso” (FOTO) - #Ilary #Blasi #Francesco… - IamEmmanuelK : Francesco Totti -