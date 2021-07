F1, Michael Masi giustifica gli interventi sul regolamento: “E’ frutto della feroce lotta per il titolo” (Di giovedì 1 luglio 2021) Un clima arroventato. La disputa per il titolo mondiale in F1 quest’anno è molto intensa: Red Bull ha sorpreso tutti e Mercedes, dominatrice assoluta dell’era ibrida, si trova a inseguire. Una situazione anomala frutta del grande lavoro del team di Milton Keynes che ha saputo anche interpretare il regolamento nelle famose “zone grigie”. Da questo punto di vista gli argomenti che fanno discutere sono diversi: si va dalle ali flessibili all’uso di un motore evoluto che non dovrebbe essere tale. Non ci si annoia di certo e il Direttore di Gara Michael Masi non può far altro che tenerne conto e giustificare ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Un clima arroventato. La disputa per ilmondiale in F1 quest’anno è molto intensa: Red Bull ha sorpreso tutti e Mercedes, dominatrice assoluta dell’era ibrida, si trova a inseguire. Una situazione anomala frutta del grande lavoro del team di Milton Keynes che ha saputo anche interpretare ilnelle famose “zone grigie”. Da questo punto di vista gli argomenti che fanno discutere sono diversi: si va dalle ali flessibili all’uso di un motore evoluto che non dovrebbe essere tale. Non ci si annoia di certo e il Direttore di Garanon può far altro che tenerne conto ere ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Michael Masi chiarisce i motivi per cui la FIA ha deciso di introdurre nuove direttive tecniche: la lotta per i… - FormulaPassion : Secondo il direttore di gara Michael Masi, la battaglia tra Red Bull e Mercedes porta naturalmente a cambiamenti re… - FormulaPassion : #F1 | Gerhard Berger difende l'operato del direttore di gara Michael Masi - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Michael #Masi ha spiegato la decisione di non sanzionare Charles #Leclerc in seguito al contatto con Pierre Gasly… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Masi contro l'esultanza di #Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Masi Più lotta, più direttive - FormulaPassion.it Il direttore di gara Michael Masi ritiene che questa guerra delle direttive sia perfettamente normale quando c'è una lotta per il titolo: ' La battaglia si è certamente scaldata ed è molto più ...

Autori e Ospiti Festivaletteratura 2021 Mantova ... Marco D'Eramo, Elda Danese, Milo De Angelis, Matteo De Giuli, Domenico De Masi, Dario De Santis, ... Elisa Ruotolo, Doina Ruti° S Amalia Sacchi°, Vera Salton, Paola Saluzzi, Michael Sandel*, Donatello ...

Masi: "La penalità a Bottas? Non è dipesa dalla McLaren"" Motorsport.com Italia F1, Michael Masi giustifica gli interventi sul regolamento: “E’ frutto della feroce lotta per il titolo” Un clima arroventato. La disputa per il titolo mondiale in F1 quest'anno è molto intensa: Red Bull ha sorpreso tutti e Mercedes, dominatrice assoluta dell'era ibrida, si trova a inseguire. Una situazi ...

Più lotta, più direttive Secondo il direttore di gara Michael Masi, la battaglia tra Red Bull e Mercedes porta naturalmente a cambiamenti regolamentari ...

Il direttore di gararitiene che questa guerra delle direttive sia perfettamente normale quando c'è una lotta per il titolo: ' La battaglia si è certamente scaldata ed è molto più ...... Marco D'Eramo, Elda Danese, Milo De Angelis, Matteo De Giuli, Domenico De, Dario De Santis, ... Elisa Ruotolo, Doina Ruti° S Amalia Sacchi°, Vera Salton, Paola Saluzzi,Sandel*, Donatello ...Un clima arroventato. La disputa per il titolo mondiale in F1 quest'anno è molto intensa: Red Bull ha sorpreso tutti e Mercedes, dominatrice assoluta dell'era ibrida, si trova a inseguire. Una situazi ...Secondo il direttore di gara Michael Masi, la battaglia tra Red Bull e Mercedes porta naturalmente a cambiamenti regolamentari ...