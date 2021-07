Europei: il tedesco Brych arbitra Inghilterra - Ucraina (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono stati designati gli arbitri per i quarti di finale di Euro 2020 , in programma sabato 3 luglio. Il match tra Inghilterra e Ucraina , che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma , sarà arbitrato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono stati designati gli arbitri per i quarti di finale di Euro 2020 , in programma sabato 3 luglio. Il match tra, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma , saràto ...

Belgio - Italia, la scelta arbitrale: fischia lo sloveno Vincic, il tedesco Dankert al var ...per primo La Uefa ha scelto il sestetto arbitrale che dirigerà il quarto di finale degli Europei, ... In sala Var, il tedesco Bastian Dankert .

Europei: il tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina Corriere dello Sport Europei: Sancho dal Dortmund allo United per 85 milioni Jadon Sancho, attaccante dell'Inghilterra e grande speranza del calcio britannico, lascerà il Borussia Dortmund per passare al Manchester United, con un trasferimento del valore di 85 milioni di euro.

Uefa, nessuna partita degli Europei 2021 sarà spostata: la nota ufficiale La nota dell’Uefa ribadisce che «tutte le partite si svolgeranno come programmato». Sul numero di spettatori allo stadio, però, rimanda la responsabilità alle autorità locali. Nuove critiche dalla Ger ...

