Danimarca | Damsgaard loda Eriksen | “Uno dei giocatori a cui mi sono ispirato”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Mia lui al 100%.è uno deiche ho ammirato di più quando ero giovane. A quel tempo giocavo come un 10, proprio come Christian, e quindi era difficile non ispirarsi a lui”. Lo ha detto Mikkel, giovane centrocampista della Sampdoria e della nazionale danese, a due giorni dalla partita con la Repubblica Ceca valida per i quarti di finale di Euro 2020. “E’ stato pazzesco poter stare conin nazionale e vedere come si allena”, aggiunge il ventenne dal ritiro dellae prima del trasferimento a Baku dove si giocherà la ...

Advertising

junews24com : Damsgaard si racconta: «Mi ispiro a Eriksen. Ecco dove mi piace giocare» - - Dalla_SerieA : EURO 2020: Damsgaard e Jankto avversari nei quarti - - IlGreg2 : ???? Belgio 1-2 Italia ???? Lukaku, Insigne, Jorginho ???? Svizzera 2-1 Spagna???? Embolo, Dani Olmo, Shaqiri ???? Repubbli… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: Mikkel Damsgaard, il Maghetto di Danimarca - GreenMidnight1 : RT @mefisto94_: A proposito di damsgaard mi sono accorto ora che in panchina nella Danimarca c'è Joachim Andersen, quel difensore della sam… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca Damsgaard

... Dolberg e. Le probabili formazioni di Repubblica Ceca -REPUBBLICA CECA (4 - 2 - 3 - 1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. ...... aggiunge il ventenne dal ritiro dellae prima del trasferimento a Baku dove si giocherà la sfida che aprirà le porte alle semifinali. Tuttavianon vuole definirsi un sostituto di ...“Mi sono ispirato a lui al 100%. Eriksen è uno dei giocatori che ho ammirato di più quando ero giovane. A quel tempo giocavo come un 10, proprio come Christian, e quindi era difficile non ispirarsi a ...La partita Repubblica Ceca - Danimarca del 3 luglio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i quarti di finale di Euro 2020 ...