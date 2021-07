Covid, Oms: “Contagi tornano a crescere in Europa, rischio nuova ondata” (Di giovedì 1 luglio 2021) rischio nuova ondata di coronavirus in Europa, dove dopo dieci settimane di casi in calo tornano ad aumentare i Contagi. L’allarme arriva dal direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’Europa, Hans Kluge, che ha parlato di una “nuova ondata nella regione europea a meno che non rimaniamo disciplinati”. Sotto accusa è la variante Delta, ma anche un aumento dei contatti, dei viaggi e l’allentamento delle restrizioni. Analizzando i vari Paesi, l’Oms cita il caso del Portogallo, che ha registrato ieri il numero più alto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021)di coronavirus in, dove dopo dieci settimane di casi in caload aumentare i. L’allarme arriva dal direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’, Hans Kluge, che ha parlato di una “nella regione europea a meno che non rimaniamo disciplinati”. Sotto accusa è la variante Delta, ma anche un aumento dei contatti, dei viaggi e l’allentamento delle restrizioni. Analizzando i vari Paesi, l’Oms cita il caso del Portogallo, che ha registrato ieri il numero più alto di ...

