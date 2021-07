Covid | Draghi | “Pronti a intervenire se pandemia dovesse aggravarsi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 luglio 2021) “A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. Lanon è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”. Così il presidente del Consiglio Mario, nel suo intervento all’Accademia dei Lincei. “La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente – rimarca il premier – Si è ...