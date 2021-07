Covid | Draghi | ' giusto indebitarsi | ma solo se debito è buono e migliora paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Oggi è, ma questo non è sempre vero. Questo mi porta a una distinzione a cui avevo accennato qualche mese fa, tra quello che chiamo '' quello che chiamo 'cattivo'. Ciò che rende il, o cattivo, è l'uso che si fa delle risorse impiegate". Lo dice il premier Mario, in un passaggio del suo intervento all'Accademia dei Lincei. "Questa distinzione - rimarca il presidente del Consiglio - è particolarmente importante in una fase di transizione come quella attuale, in cui possono ...