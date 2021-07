Cocaina nascosta sotto terra e poi tagliata con la creatina: arrestati due albanesi. E ora è caccia ai loro 'distributori' (Di giovedì 1 luglio 2021) PESARO - Acquistavano Cocaina , anche più etti alla volta, la sotterravano vicino ad alcuni casolari abbandonati, per poi immeterla in commercio quando richiesto. arrestati due albanesi di 35 e 37 ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 luglio 2021) PESARO - Acquistavano, anche più etti alla volta, la sotvano vicino ad alcuni casolari abbandonati, per poi immeterla in commercio quando richiesto.duedi 35 e 37 ...

