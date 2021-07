Civica | Celli | Raggi si dimetta | altre quattro dimissioni consiglieri

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Oggi 4capitolini hanno abbandonato il Gruppo M5S, per fondare il gruppo ‘Piano per Roma’ che fa capo a Conte. Sono gli ultimi di una lunga lista diche hanno lasciato il M5S in aperto dissenso da una sindaca allergica al confronto, inconcludente ed arroccata nel palazzo”. Così in un comunicato Svetlana, capogruppo capitolino della ListaRoma Torna Roma. “Ormai la Sindacaha dalla sua solo 20. Virginiariconosca il suo fallimento, sie risparmi altri mesi di agonia alla città. Per ...