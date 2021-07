Censure gastronomiche

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Così come la pancia piena non crede al digiuno, il conformista non crede alla censura. Meno che meno il conformista gastronomico, convinto di vivere nel regno della libertà alimentare. Ad esempio il professore dell’università di Pollenzo che ne “Il cibo nel futuro” (Carocci) scrive soddisfatto: “Oggi si può decidere liberamente cosa mangiare, mentre fino a metà del Novecento la scelta per una larga parte della popolazione si riduceva a cibi poveri”. Macché: oggi si può decidere liberamente quanto mangiare, non cosa mangiare. Si apra “Le ricette regionali italiane” di Anna Gosetti della Salda, l’Artusi del Novecento (1967), e si scoprano gli innumerevoli piatti nel frattempo proibiti: la ...