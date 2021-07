Caceres non rinnova: ufficiale l'addio alla Fiorentina (Di giovedì 1 luglio 2021) In casa Fiorentina è tempo di saluti. Annunciato il ritiro di Borja Valero e l' addio all'ex Bayern Monaco Franck Ribery , il club toscano attraverso i propri social ha salutato anche l'uruguaiano ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) In casaè tempo di saluti. Annunciato il ritiro di Borja Valero e l'all'ex Bayern Monaco Franck Ribery , il club toscano attraverso i propri social ha salutato anche l'uruguaiano ...

marcoconterio : ?? ?? Cambia pelle la #Fiorentina. Borja Valero ha detto addio, non saranno rinnovati i contratti di Ribery e Caceres… - Jacopo89000215 : Dopo Gattuso: Positività: - Gonzalez - Controriscatto di Sottil - Italiano (meglio non potevi prendere) - Via Ribe… - masini_niccolo : Opinione personale: Borja Valero e Ribéry sono stati scaricati come dei Larrondo (senza nulla togliere) qualunque.… - enzolampard : UFFICIALE: #Ribery e #Caceres non rinnovano il contratto con la #Fiorentina, sono liberi di scegliersi una nuova destinazione #calciomercato - masini_niccolo : Oggi, 1º luglio, sono terminati tutti i contratti in scadenza. Franck Ribéry, Martín Cáceres, Maxi Olivera e Valent… -

