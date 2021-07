Britney Spears | arriva la stangata del giudice Cosa non potrà fare

Advertising

Doccia fredda per: come sappiamo la cantante aveva fatto ricorso contro suo padre , per riprendere il controllo del suo patrimonio , amministrato dal genitore sin dal 2008. Un tribunale di Los Angeles ...Il patrimonio della cantanteresterà sotto la tutela del padre. Una giudice della Los Angeles Superior Court non ha infatti accolto il ricorso di, una settimana dopo la drammatica testimonianza in aula ...Doccia fredda per Britney Spears: il suo ricorso contro il padre, per riprendere il controllo del suo patrimonio, è stato respinto da un tribunale di Los Angeles. E ora? La battaglia non si ferma.Britney Spears si è vista nuovamente respingere la richiesta di rimozione della tutela legale che suo padre esercita sulla sua persona e sul suo patrimonio da ormai 13 anni. Tale ...