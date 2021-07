Belgio, Witsel: «Italia? Noi abbiamo qualcosa in più. Lukaku e De Bruyne…» (Di giovedì 1 luglio 2021) Axel Witsel, centrocampista del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia Axel Witsel, centrocampista del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Le sue dichiarazioni. Italia – «Sono contento di far parte dei ventisei giocatori. Non è stato facile. Sono stato fuori per parecchio tempo, non è stato facile ritrovare la condizione, poi ho giocato le tre gare. Mi sento recuperato e sto bene. L’Italia ha Jorginho, Verratti, ha tanti giocatori di qualità. Gioca un bel calcio e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Axel, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Axel, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’. Le sue dichiarazioni.– «Sono contento di far parte dei ventisei giocatori. Non è stato facile. Sono stato fuori per parecchio tempo, non è stato facile ritrovare la condizione, poi ho giocato le tre gare. Mi sento recuperato e sto bene. L’ha Jorginho, Verratti, ha tanti giocatori di qualità. Gioca un bel calcio e ...

