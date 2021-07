BCE pronta a discutere la revisione della propria strategia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – I più importanti funzionariBanca centrale europea si dovrebbero incontrare la settimana prossima per tentare di trovare un accordo sulladi politica monetaria (un processo partito nel 2020 e poi rallentato dalla pandemia), secondo l’Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), un think tank che si occupa di banche centrali e politica economica. “Il “conclave”, l’ultimo di una serie di incontri di alto livello dietro le quinte progettati per concludere laa lungo ...