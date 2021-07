Barbara D’Urso, Piersilvio Berlusconi: «Quel tipo di infotainment non ha più senso» (Di giovedì 1 luglio 2021) Cancellati due programmi di Barbara D’Urso e ridotto anche il format pomeridiano: ecco come cambia la domenica di Mediaset Barbara D’Urso dopo diversi anni deve dire addio a due programmi tv: si tratta di Live non è la D’Urso e di Domenica Live. Ma non è tutto perché è stato ridotto anche Pomeriggio 5. L’AD di Mediaset ha spiegato ai giornalisti durante la conferenza stampa di oggi: “Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso – pensando di interpretare ciò ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Cancellati due programmi die ridotto anche il format pomeridiano: ecco come cambia la domenica di Mediasetdopo diversi anni deve dire addio a due programmi tv: si tratta di Live non è lae di Domenica Live. Ma non è tutto perché è stato ridotto anche Pomeriggio 5. L’AD di Mediaset ha spiegato ai giornalisti durante la conferenza stampa di oggi: “di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande, quindi abbiamo deciso – pensando di interpretare ciò ...

