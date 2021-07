Ascolti TV | Mercoledì 30 giugno 2021 Temptation Island parte dal 20 96% | La Forma dell’Acqua 9 37% | Chi l’Ha Visto 11 28%

Advertising

fabiofabbretti : #TemptationIsland riparte forte (21% di share), affonda Rai 1 con #LaFormaDellAcqua (9.4%). Benissimo #ChiLhaVisto… - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 30 giugno 2021: #TemptationIsland, Chi l'ha visto? La forma dell'acqua, dati Auditel e share - Sweet4Sweetness : RT @dany_grazia: Buongiorno a quelle persone che ti regalano un pò della loro vita, che ti emozionano quando le ascolti e che ti fanno scop… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 23 giugno #EURO2020 ???? 25.740.000 71,4%… - Mattiabuonocore : il dettaglio degli altri episodi -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì

RAI - Radiotelevisione Italiana

Ecco tutti i programmi annunciati oggi,30 giugno, e le curiosità rete per rete. ... torna anche Primo appuntamento con Flavio Montrucchio (ottimi glianche della versione crociera) ......record per HBO, quasi 3 milioni di telespettatori per l'ultimo appuntamento . L'episodio finale è in onda anche in Italia, su Sky Atlantic in prima serata e disponibile su NOW,30 ...