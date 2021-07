Arrivabene: "Mi piacciono le sfide e la Juventus". Cherubini: "La squadra è già estremamente competitiva" (Di giovedì 1 luglio 2021) In conferenza, i nuovi dirigenti della Juve hanno detto la loro sui progetti futuri per i bianconeri. Leggi su 90min (Di giovedì 1 luglio 2021) In conferenza, i nuovi dirigenti della Juve hanno detto la loro sui progetti futuri per i bianconeri.

Ultime Notizie dalla rete : Arrivabene piacciono La Juventus presenta Arrivabene: "Una squadra bella e vincente" ... Maurizio Arrivabene è stato presentato come nuovo ad. Il neo dirigente mette a fuoco le sue prime sensazioni dopo l'arrivo a Torino: 'Questo incarico è una sfida e a me piacciono le sfide, così ...

Juventus, Arrivabene: "Tifoso bianconero da una vita, adoro le sfide" A me piacciono le sfide, mi piace la Juventus perché sono juventino da una vita ed è un mix che ... 'Una squadra che vince diventa bella in automatico' Ad Arrivabene, sempre nel corso della conferenza ...

Arrivabene: "Mi piacciono le sfide e la Juventus". Cherubini: "La squadra è già estremamente competitiva" Yahoo Finanza Cherubini: “Ronaldo resta alla Juve, nessun segnale di addio” Il nuovo direttore sportivo bianconero rassicura sul futuro di CR7 e traccia le rotte di mercato: «Siamo attenti, ma la squadra è competitiva». Si presenta anche l'ad Maurizio Arrivabene: «Mi piaccion ...

Jul 1, 2021, 4:21 PM GMT+2 Dopo la deludente stagione passata, in casa Juventus si è sentita l'esigenza di un cambiamento. Per il momento, il rinnovamento bianconero ha coinvolto solo l'assetto societario, con l'addio di Fabio ...

