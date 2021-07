Amadeus non esclude il ritorno a Sanremo: “Dialogo con la Rai” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Festival di Sanremo 2022 in qualche maniera è già cominciato. Se una tale affermazione non corrisponde a verità sotto il profilo pratico, altrettanto non vale per le voci che circolano su quello che dovrebbe essere il conduttore della prossima edizione. Stando a quanto affermato da Amadeus durante la conferenza stampa di chiusura dello scorso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Festival di2022 in qualche maniera è già cominciato. Se una tale affermazione non corrisponde a verità sotto il profilo pratico, altrettanto non vale per le voci che circolano su quello che dovrebbe essere il conduttore della prossima edizione. Stando a quanto affermato dadurante la conferenza stampa di chiusura dello scorso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

filombria : @IlContiAndrea Esatto. Non è Amadeus ad essere un genio, so' gli altri che negli ultimi anni so stati un po' cojoni (oltre che snob) - BlogLiveIt : ???#Sanremo2022: Amadeus non esclude un ritorno all'Ariston, ma a una condizione... - Diregiovani : #Amadeus non esclude nessuna possibilità e rivede la sua decisione di presentare il terzo #FestivaldiSanremo consec… - Alessan15811032 : Anche la coppa Italia Non si vede più sulla rai! Non capisco perché devo pagare il canone per vedere Sigfrido e Amadeus ?? - Sarx88 : Non c'è due senza tre #Sanremo2022 #Amadeus -