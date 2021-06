Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Non esistono partite facili, sto migliorando sul rovescio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini ha sconfitto l’argentino Guido Pella in quattro set e si è così qualificato al secondo turno di Wimbledon 2021. Ottimo esordio per il tennista romano, che ha regolato il sempre rognoso sudamericano con una prestazione da motore diesel. Il romano si è imposto col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il 25enne se la dovrà vedere con il non irresistibile olandese van de Zandschulp al secondo turno, in palio lo scontro con il vincente di Bedene-Nishioka. Matteo Berrettini si è presentato a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha sconfitto l’argentino Guido Pella in quattro set e si è così qualificato al secondo turno di. Ottimo esordio per il tennista romano, che ha regolato il sempre rognoso sudamericano con una prestazione da motore diesel. Il romano si è imposto col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il 25enne se la dovrà vedere con il non irresistibile olandese van de Zandschulp al secondo turno, in palio lo scontro con il vincente di Bedene-Nishioka.si è presentato a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Wimbledon Berrettini supera Pella in quattro set #ANSA - Eurosport_IT : PRIMA VITTORIA IN CARRIERA A WIMBLEDON PER SONEGO ?????? Batte in tre set Pedro Sousa e supera per la prima volta lo… - zazoomblog : Esordio ok per Berrettini a Wimbledon Fognini già al 3° turno - #Esordio #Berrettini #Wimbledon… - cacciaramarri : RT @SkySport: Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? - horottoilvetro : RT @Eurosport_IT: PRIMA VITTORIA IN CARRIERA A WIMBLEDON PER SONEGO ?????? Batte in tre set Pedro Sousa e supera per la prima volta lo scogli… -