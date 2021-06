Wimbledon 2021, Andy Murray eroico: rimonta Otte al quinto set e vola in lacrime al terzo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andy Murray scrive un’altra commovente pagina della sua storia a Wimbledon, battendo Oscar Otte in cinque set e approdando così al terzo turno dei Championships 2021. Il punteggio finale di 6-3 4-6 4-6 6-4 6-2 racconta solo in parte un match davvero particolare, che ha visto lo scozzese salire di colpi negli ultimi due set per trionfare in grande stile dopo tre ore e 52 minuti. Murray adesso sfiderà Denis Shapovalov, uno scontro generazionale che vedrà i due giocatori affrontarsi per la prima volta in assoluto. IL TABELLONE DEL TORNEO Una partita che si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021)scrive un’altra commovente pagina della sua storia a, battendo Oscarin cinque set e approdando così aldei Championships. Il punteggio finale di 6-3 4-6 4-6 6-4 6-2 racconta solo in parte un match davvero particolare, che ha visto lo scozzese salire di colpi negli ultimi due set per trionfare in grande stile dopo tre ore e 52 minuti.adesso sfiderà Denis Shapovalov, uno scontro generazionale che vedrà i due giocatori affrontarsi per la prima volta in assoluto. IL TABELLONE DEL TORNEO Una partita che si ...

