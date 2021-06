Uomini e Donne, ex corteggiatrice trova l’amore accanto a un cantante napoletano? (Foto) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Virginia Stablum, ex volto di Uomini e Donne e il rapper Luca Imprudente – in arte Luchè – sarebbero una coppia a tutti gli effetti. La Stablum aveva fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2018, nelle vesti di corteggiatrice di Niccolò Brigante. I due avevano lasciato insieme il dating show, ma a causa delle continue incomprensioni la relazione non era decollata. La modella inoltre aveva dichiarato di aver avuto in passato una relazione con Ignazio Moser, l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Classe 1998, la Stablum è finita sotto i riflettori nelle ultime ore per un presunto flirt con il produttore e rapper partenopeo Luchè, di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Virginia Stablum, ex volto die il rapper Luca Imprudente – in arte Luchè – sarebbero una coppia a tutti gli effetti. La Stablum aveva fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2018, nelle vesti didi Niccolò Brigante. I due avevano lasciato insieme il dating show, ma a causa delle continue incomprensioni la relazione non era decollata. La modella inoltre aveva dichiarato di aver avuto in passato una relazione con Ignazio Moser, l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Classe 1998, la Stablum è finita sotto i riflettori nelle ultime ore per un presunto flirt con il produttore e rapper partenopeo Luchè, di ...

Advertising

matteosalvinimi : Poliziotti sbattuti in prima pagina, con foto, nome e cognome, senza un processo o una condanna, trattati peggio di… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - MSF_ITALIA : Ancora per quanto tempo continueremo a contare i cadaveri di uomini, donne e bambini annegati a poche miglia dalle… - Domo_asr : RT @ShuShuHC: Lo so che non vi piace sentirvelo dire amorine mie, ma le donne che uccidono gli uomini esistono. Le donne che fanno del male… - tavolagialla : @drippingaart Il mio commento non mirava a sminuire il suo disagio, né quello di tutte le donne che lo provano non… -