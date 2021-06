Un MacBook Air più performante in arrivo entro la fine dell’anno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Grazie al lancio del chip M1X le prestazioni dell’ultrabook andranno di poco sotto quelle del MacBook Pro Apple si prepara al lancio dei nuovi portatili leggeri, più potenti grazie al processore M1X. Attesa anche per il Watch Series 7 Leggi su it.mashable (Di mercoledì 30 giugno 2021) Grazie al lancio del chip M1X le prestazioni dell’ultrabook andranno di poco sotto quelle delPro Apple si prepara al lancio dei nuovi portatili leggeri, più potenti grazie al processore M1X. Attesa anche per il Watch Series 7

Advertising

MashableItalia : Un MacBook Air più performante in arrivo entro la fine dell’anno - yoursonlylisa : @blinkakie_ Macbook Air (13inch) MacOS Catalina hahahahaha - LivinGoodLoso : @Deh_Bone_Air MACBOOK pro personal Dell work - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Supporto PC Portatile,Regolabile Supporto per Notebook Alluminio Laptop Supporto per Co… - TuttoAndroid : Continuano le offerte anche dopo il Prime Day: il MacBook Air M1 torna al minimo storico -