Superman: Henry Cavill ha "riscattato" suo nipote a scuola? Ecco come è andata davvero (Di giovedì 1 luglio 2021) Henry Cavill è protagonista di una notizia tornata virale che racconta come l'interprete di Superman sia intervenuto per aiutare il nipote, ma Ecco come è andata realmente. Henry Cavill è tornato protagonista delle notizie online dopo che, un po' a sorpresa, è riemerso un aneddoto sull'ex interprete di Superman e suo nipote legato a degli eventi che si sono svolti ben 10 anni fa. A ritornare virale è stata infatti la notizia che la star britannica avrebbe accompagnato Thomas a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021)è protagonista di una notizia tornata virale che raccontal'interprete disia intervenuto per aiutare il, marealmente.è tornato protagonista delle notizie online dopo che, un po' a sorpresa, è riemerso un aneddoto sull'ex interprete die suolegato a degli eventi che si sono svolti ben 10 anni fa. A ritornare virale è stata infatti la notizia che la star britannica avrebbe accompagnato Thomas a ...

Advertising

Emer1678 : RT @nodangerinsoul_: Quella volta in cui Thomas un bambino di sette anni veniva preso in giro perché insisteva che Superman fosse suo zio,… - Profsantini : RT @nodangerinsoul_: Quella volta in cui Thomas un bambino di sette anni veniva preso in giro perché insisteva che Superman fosse suo zio,… - lookafterloueeh : RT @nodangerinsoul_: Quella volta in cui Thomas un bambino di sette anni veniva preso in giro perché insisteva che Superman fosse suo zio,… - SonoilCdS : RT @nodangerinsoul_: Quella volta in cui Thomas un bambino di sette anni veniva preso in giro perché insisteva che Superman fosse suo zio,… - elefantinorosa : RT @nodangerinsoul_: Quella volta in cui Thomas un bambino di sette anni veniva preso in giro perché insisteva che Superman fosse suo zio,… -