Stagecoach | nessuna guidance per anno in corso su incertezza Covid

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –– gruppo britannico del settore trasporti che gestisce autobus, treni, bus e traghetti – ha registrato un fatturato di 928,2 milioni di sterline nell’fiscale terminato il primo maggio, in calo di quasi il 60% rispetto ai 1.417,6 milioni di sterline del 2020. L’utile operativo rettificato è stato di 48,1 milioni di sterline, in calo del 35% rispetto ai 119,7 milioni di sterline del precedente esercizio. L’utile per azione rettificato è stato di 2,7 pence (nel 2020 era stato di 13,5 pence). “Siamo fiduciosi che ci sia un futuro forte e positivo per il trasporto pubblico mentre seguiamo attentamente la tabella di marcia per ...