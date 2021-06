Sicurezza: Borghi (Pd), 'Gabrielli ha ragione, subito Dl per Agenzia unica cyber' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Ha ragione Franco Gabrielli, bisogna accelerare, come ha ribadito pochi giorni fa il Pd, sul dl per istituire l'Agenzia unica. La Sicurezza cyber rappresenta un asset strategico fondamentale per la Sicurezza e gli interessi nazionali. Le forze politiche non perdano tempo e agiscano senza indugi". Lo dice Enrico Borghi, responsabile per le Politiche per la Sicurezza nella segreteria del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "HaFranco, bisogna accelerare, come ha ribadito pochi giorni fa il Pd, sul dl per istituire l'. Larappresenta un asset strategico fondamentale per lae gli interessi nazionali. Le forze politiche non perdano tempo e agiscano senza indugi". Lo dice Enrico, responsabile per le Politiche per lanella segreteria del Pd.

