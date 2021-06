Pastore | “Conferenza ADL | chino ‘e vacanteria Il tifoso che voleva sapere di più dovrà aspettare mio padre diceva…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lastampa di Aurelio De Laurentiis al centro delle parole di Rosario. Il decano dei giornalisti napoletani, ha commentato ladel patron azzurro andata in scena a Roma.stampa di Aurelio De Laurentiis “Con tutta la buona volontà, davvero non ce l’ho fatta a seguire tutta lastampa di Aurelio De Laurentiis. Un fiume di parole che, come diceva il mio povero papà, era “‘e”. Per ore, il presidente del Napoli ha svicolato davanti a domande che, mi dispiace dirlo, non erano neanche poi così cazzute. Chi ...