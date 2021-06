Morata | ' Le minacce di morte? Parlerò dopo gli Europei'

Advertising

_Morik92_ : Siamo tutti #Morata, assolutamente si. Ma è ora che dalle parole si passi ai fatti: bisogna iniziare a punire sever… - forumJuventus : Il Giornale: 'Morata, insulti alla moglie, minacce di morte ai figli, nove ore senza dormire dopo il pareggio contr… - GoalItalia : 'Insulti alla mia famiglia, alcuni speravano che i miei figli morissero' L'incubo di Morata dopo Spagna-Polonia ?? - MCalcioNews : Juventus, Morata annuncia: 'Minacce? Conosco il motivo, a fine Europeo parlerò' - junews24com : Morata: «So perché mi fischiano, ma parlo dopo l'Europeo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Morata minacce

Alvaro, intervenuto ai microfoni di Deportes Cuatro, ha parlato delledi morte ricevute prima del match con la Croazia .e il 4 - 3 alla Croazia: "Mi sono ispirato a Chiesa" " ...Dalle stalle alle stelle. E' cambiato tanto per Alvarodopo momenti difficili edi morte, quel gol alla Croazia è stato importantissimo per il bomber della Spagna e della Juventus che a Cadena Cuatro dice"È il calcio. Bisogna essere preparati e sapere che si può passare dal mangiare le cose più cattive che si possono mangiare a tanta soddisfazione. Anche i miei compagni l'hanno vissuta così. Perché mi ...I vecchi amori che non finiscono. Che si ritrovano anni dopo, per splendere di nuovo. Alvaro Morata la prima volta che arrivò alla Juve trovò ad a ...